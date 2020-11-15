سياسي على صلة ببارزاني يلوح بإغلاق مياه سد دربندخان ودوكان عن الوسط والجنوب!

2020/11/15 | 23:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انتقدت كتلة التغيير الكردية، الأحد تصريحات رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد الحاج محمود، بشأن قطع مياه السدود في كردستان عن الوسط والجنوب.



وقال عضو الهيئة القيادية في حركة التغيير عدنان عثمان، في تدوينة تابعها "ناس"، (15 تشرين الثاني 2020)، إن "التهديد بقطع مياه السدود عن الوسط والجنوب، وجهٌ آخر لتهديدات قطع الأرزاق من أي طرف كان".

وتابع، "ينبغي ترك التفكير في التعطيش وعدم استعماله البتة لأنه غير إنساني وغير واقعي".

ودعا رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد الحاج محمود، في وقت سابق، إلى "قطع إمداد وسط العراق بمياه سدود دربندخان ودوكان رداً على تمرير قانون الاقتراض رغما عن الاعتراضات الكردية".

وأطلق الحاج محمود، مؤخراً جملة تصريحات تتعلق بنظرته إلى طبيعة العلاقة بين بغداد، وأربيل، مشيراً إلى جملة إجراءات يمكن للإقليم اتخاذها، مشابهة لإجراء قطع المياه.

ويعد الحاج من الشخصيات الكردية، المعروفة، ويترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، وهو مقاتل سابق ومخضرم في صفوف البيشمركة، ولديه صلات وثيقة بزعيم الحزب الديقراطي الكردستاني مسعود بارزني، وكان أحد أعضاء لجنة الاستفتاء العليا، التي أدارت استفتاء الانفصال عام 2017.

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