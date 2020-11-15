‎وزير الثقافة يلغي فعالية الاحتفاء بالمخرج غانم حميد لتمجيده حزب البعث 

2020/11/15 | 23:32 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‎أمر وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم بإلغاء فعالية الاحتفاء الخاصة بالمخرج غانم حميد لتمجيده حزب البعث الذي هو فعل محظور دستورياً،وذلك نهج في الوزارة جوهره المحافظة على وحدة نسيج المجتمع العراقي.

‎جاء ذلك بعد أن ارتكب المخرج غانم حميد فعل تمجيد البعث الصدامي أمام مجموعة من الفنانين الشباب في منتدى المسرح في أثناء الإعداد والتحضير اللوجستي لهذه الاحتفالية المقرر إقامتها قريباً على أحد المسارح احتفاءً بالمخرج ولما اعترض عليه الشباب أصرّ على موقفه.

‎الجدير بالذكر أنَّ المادة السابعة من الدستور العراقي نصّت على ما يأتي : (يُحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية، أو الإرهاب، أو التكفير، أو التطهير الطائفي، أو يحرِّض، أو يمهِّد، أو يمجِّد، أو يروِّج، أو يبرِّر له، وبخاصةٍ البعث الصدامي في العراق، ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون) .

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