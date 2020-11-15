المالية النيابية: لن نمرر قانون اقتراض مستقبلي جديد

2020/11/15 | 23:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، ان مجلس النواب لن يمرر قانون اقتراض جديد لتأمين رواتب الموظفين وعلى الحكومة إيجاد الحلول المناسبة.وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان في تصريح صحفي ، ان “الورقة البيضاء التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انشائية ولم تكن حقيقية لحل الازمة الراهنة”، لافتا الى ان “مجلس النواب […]

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