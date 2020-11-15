2020/11/15 | 23:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، القبض على احد الارهابيين قبل دخوله الكرمة في الانبار .وذكرت المديرية في بيان ، انه” بعملية نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات تطيح بارهابي قبل دخوله الكرمة في الانبار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تطيح بارهابي قبل دخوله الكرمة في الانبار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تطيح بارهابي قبل دخوله الكرمة في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).