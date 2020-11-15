كنا يكشف تفاصيل المادة المثيرة للجدل في قانون الاقتراض

2020/11/15 | 23:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو لجنة التقييم الحكومي النيابية، يونادم كنا، تفاصيل المادة المثيرة للجدل في قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب فجر الخميس الماضي.

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