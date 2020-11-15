اتفاق تعليمي مهم بين العراق ومصر

2020/11/15 | 23:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أتفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ونظيره المصري الدكتور خالد عبد الغفار على زيادة المنح الدراسية للطلبة العراقيين والاعتراف المتبادل بالشهادات والجامعات بين البلدين.

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