ملا طلال يتحدث عن الاقتراض وتأمين الرواتب وفقرة إقليم كوردستان

2020/11/15 | 23:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، الاحد، ان الـ12 ترليون المحددة بالاقتراض ستكفي لتوزيع الرواتب لنهاية العام الجاري، وسنقدم موزانة 2021 بعد اسبوع او اكثر، مؤكدا انه لايمكن القبول بالاضرار بموظفي إقليم كوردستان، والذي اوصلنا للمرحلة الحالية هو المزايدات السياسية.

وقال ملا طلال، في لقاء متلفز مع وسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (15 تشرين الثاني 2020): "طلبنا 41 ترليون حتى نأمن الرواتب واحتياجات الرواتب حتى شهر 2 او 3 من العام المقبل.



قريبا سنقدم موزانة 2021 بعد اسبوع او اكثر، قطعا قبل بداية الشهر المقبل، لكن تعودنا ان المؤسسة التشريعية تتأخر في اقرار الموازنة، فطلبنا 41 حتى نأمن الوضع المالي للسنة المقبلة".

وأوضح، ان "الـ 12 ترليون المحددة بالاقتراض ستكفي لتوزيع الرواتب لنهاية العام الجاري"، مبينا انها "مقاصة وليست اقتراض، حيث توفير سيولة مالية للحكومة لحين تصدر النفط ومن ثم ترجع الاموال للبنوك العراقية التي اقترضت منها".

ومضى في حديثه ان "للقوى السياسة الحق بما تقرر..



فقرة رواتب موظفي الاقليم لم تمر بقانون الاقتراض، الحكومة تعمل على موزانة 2019 لان 2020 لم تقر".

وزاد، انه "وفق موازنة 2019 يجب ان يذهب لكوردستان مليار دولار..



الحكومة الحالية تستقطع اموال نفط الاقليم بمقدار 250 الف برميل وتستقطع المنافذ والصرفيات وتبقى 320 مليار دينار عراقي تدفع لرواتب موظفي الاقليم، وهذا اتفاق بين حكومة المركز والاقليم. لايمكن القبول بالاضرار بالموظفين في اربيل والسليمانية بسبب الخلافات السياسية الذي اوصلنا للمرحلة الحالية هو المزايدات السياسية".

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