التربية والتعليم تعلقان بشأن معدلات نجاح طلبة السادس الإعدادي

2020/11/15 | 23:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

رأت وزارة التربية، الأحد، أن معدلات نجاح طلبة السادس الإعدادي، تمثل حالة طبيعية في ظل جائحة كورونا، فيما أكدت وزارة التعليم، حصول أكثر من 6 آلاف طالب على معدلات أعلى من المئة.

وقال وكيل وزارة التربية، فلاح القيسي، في لقاء متلفز مع وسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (15 تشرين الثاني 2020)، أن "معدلات نجاح طلبة السادس الإعدادي في الامتحانات النهائية هذا العام، تمثل حالة طبيعية في ظل جائحة كورونا"، مشيرا إلى أن "مديرية الكرخ الأولى احتلت المركز الأول على العراق بنسبة 45% ".

وأضاف، أن "لدينا خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية للتخصصات الطبية"، مبينا أن "نحو 4 آلاف مقعد خصصت لكلية الطب في العام الماضي ونسعى لزيادتها"، لافتا إلى أننا "نعاني من مخرجات وزارة التعليم العالي في أغلب مؤسسات الدولة"، ذاكرا: "ونحن بصدد تخفيض الضرائب على المدارس الأهلية لتقليل أجور الطلبة".

من جهته ذكر مدير الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إيهاب عباس، في اللقاء ذاته، إن "عدد الناجحين في الدور الأول لمرحلة السادس الإعدادي بلغ 133 ألف طالب، وعدد الطلبة الذين تجاوزت معدلاتهم الـ95 في العام الحالي بلغ 27 ألف طالب".

وبين القيسي، أن "نسبة الطلبة المشاركين في امتحانات الدور الأول هذا العام أقل من العام الماضي"، وأن "أكثر من 6 آلاف طالب حصلوا على معدلات أعلى من المئة".

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