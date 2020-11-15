القبض على أحد المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب في البصرة

2020/11/15 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاحد، القبض على احد المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب في المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات البصرة تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب بعد ورود معلومات استخبارية".واوضحت أن "عملية القاء القبض تمت بعد نصب كمين بالقرب من سيطرة موزة شمال محافظة البصرة"، مؤكداً أنه "تم احالة المطلوب للقضاء".

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