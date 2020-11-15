شرطة ميسان تعلن القبض على شقيقين قاما بإحراق زوجة أحدهما

2020/11/15 | 23:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الاحد، القبض على شقيقين قاما بإحراق زوجة أحدهما.وذكر اعلام مديرية الشرطة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن منتسبي “مركز من شرطة حطين وبإمرة مدير القسم العميد (كاظم زغير موسى) تمكنوا من القبض على شقيقين بعد قيامهم بحرق زوجة أحدهما بعد رشها بمادة البنزين”.

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