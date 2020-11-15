وزير التعليم ونظيره المصري يتفقان على زيادة المنح الدراسية للطلبة العراقيين والاعتراف بالشهادات والجامعات بين البلدين

2020/11/15 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اتفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب ونظيره المصري الدكتور خالد عبد الغفار على زيادة المنح الدراسية للطلبة العراقيين والاعتراف المتبادل بالشهادات والجامعات بين البلدين.وذكر بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان الاتفاق جاء خلال الاجتماع المشترك بين الطرفين عبر دائرة الكترونية مغلقة بمشاركة مدير دائرة البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور حازم طاهر باقر حيث ناقش الطرفان أهمية تطوير التعاون العلمي والأكاديمي والثقافي بين البلدين واستعرضا آليات التفاهم والتنسيق التي منها زيادة عدد الجامعات المصرية الحكومية المعترف بها ضمن دليل جامعات الابتعاث والنفقة الخاصة فضلا عن دارسة ومناقشة المنح الدراسية المصرية للطلبة العراقيين وزيادتها من خمسين الى مئة منحة.وأكد وزير التعليم العالي أهمية بلورة واستكمال مشروع الملحقية الثقافية العراقية في القاهرة وتذليل الاجراءات المتعلقة بالتأشيرة الممنوحة للطلاب العراقيين.واعرب الجانبان عن تأييدهما الإشراف المشترك بين الجامعات العراقية ونظيراتها المصرية وتوفير مناخات البحث العلمي المتبادل بين الأساتذة المصريين والعراقيين، وتفعيل الشراكة في المراكز البحثية بين البلدين.وناقش الطرفان مقترحا يتضمن إنشاء الجامعة العراقية المصرية على وفق اليات تحقق مساحة التعاون الاكاديمي والعلمي بين بغداد والقاهرة./انتهى9

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