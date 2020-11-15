2020/11/15 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ قال الناطق باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال: نحترم قرار القضاء العراقي بشأن شركات الهاتف النقال.واوضح ملا طلال في تصريح متلفز تابعته نينا ان : هدف الحكومة من تجديد التراخيص إدخال الجيل الرابع.



واكد :ان الاتفاق شمل تسديد الشركات نصف ديونها للحكومة./انتهى9

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