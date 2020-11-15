الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن اعتقال ارهابي في القائم

2020/11/15 | 23:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، الاحد، عن اعتقال احد "الارهابيين" في القائم....

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