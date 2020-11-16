محلل سياسي يشخص 3 عناصر لحل مشاكل بغداد وأربيل

2020/11/16 | 00:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شخص المحلل السياسي، جاسم الموسوي، ثلاث عناصر لحل المشاكل والازمات بين بغداد واربيل .

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