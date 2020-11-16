النجف يختار ملعب

2020/11/16 | 00:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اختارت إدارة نادي النجف ملعب الراحل الساحر "احمد راضي" الكرخ سابقاََ، لمباريات الدوري الممتاز بدلاََ من ملعب النجف الدولي كونه تحت الصيانة مؤقتاً.

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