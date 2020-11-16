ملا طلال عن الفساد: دخلنا القصر الحكومي وهو فارغ والسيارات تتعطل في الطريق!

2020/11/16 | 00:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، الاحد، عن "جملة" من ملفات الفساد تتعلق بعضها في منح درجات وظيفية لاغراض انتخابية، فضلا عن ان الحكومة السابقة قامت بتعيين الاف الشباب بدون تخصيص مالي.

وقال ملا طلال، في لقاء متلفز مع وسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (15 تشرين الثاني 2020)، ان "ارتفاع واردات المنافذ الحدودية باكثر من 5 اضعاف عن السابق".

وبين ان "اثقال كاهل الدولة الاداري بملايين الموظفين تسبب بأزمة مالية كبيرة"، مشيرا إلى ان " الاف درجة وظيفية اعطيت لاحد النائبات في محافظة جنوبية لاجل ان تصعد في احد الانتخابات".

وزاد: "ندخل للقصر الحكومي لايوجد اثاث فيه اين ذهبت الميزانيات الاتحادية"، لافتا إلى ان "سيارات صرفت مليارات عليها، استلمت سيارة تعطلت عندي قبل ان اصل للمطار لانها قديمة".

ومضى في حديثه: "82 الف شاب تعيينهم من قبل الحكومة السابقة بدون تخصيص مالي وهذا امر معيب وتم احالة الملف الى لجنة مكافحة الفساد وسيحاسب المقصر".

وعن ايقاف رخصة شركات الهاتف النقال ذكر: "نحترم قرار القضاء العراقي بشأن رخصة شركات الهاتف النقال..



نتسأل من اتى بهذه الشركات اليس الحكومات السابقة من اعطاهم الرخص الثلاث".

وتابع: "جددنا رخصة الشركات لاجل انترنت الجيل الرابع لانه لايمكن تفعيل الجيل الرابع بدون تجديد".

وأضاف: "تجديد رخص الشركات الهاتف النقال استخدمت ضد الحكومة لدفع شركات اخرى لها ارتباطات بجهات معينة"، مختتما بالقول ان "الاتفاق شمل تسديد الشركات نصف ديونها للحكومة".

A.A

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