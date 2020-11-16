ملا طلال: الاتفاقية الصينية سارية المفعول ولا نهتم للتشويش

2020/11/16 | 00:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، الاحد، ان الاتفاقية الصينية لم يتم توقيفها وهي سارية المفعول ومستمرة، ولا تهتم للتشويش.

وقال ملا طلال، في لقاء متلفز مع وسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (15 تشرين الثاني 2020)، ان "الاتفاقية الصينية لم يتم توقيفها، وان الصندوق المخصص لجمع مبالغ 100 الف برميل لازالت الاموال تدفق له..



المشاريع الان بدأت تطرح للمقاولين والشركات بحدود الف مدرسة بدأت تطرح ضمن الاتفاقية الصينية، وهي سارية المفعول ومستمرة".

وأوضح، ان "العراق مدمر خرب، ويحتاج اتفاقات مع مصر والسعودية والصين واي دولة تمتلك خبرات، فالاتفاقيات مستمرة ولا تهتم للتشويش".

وبين ان "لجنة محاربة الفساد مستمرة وهي ليست نهاية الطريق بل ان الاسماء ستكبر والملفات ستكبر واللجنة ماضية بعملها"، وزاد ان "اللجنة اوليت صلاحيات واسعة 30 شخصية خلف القبضان تكتمل ملفاتهم وتحال للقضاء وسيحكم بشأنهم، والايام المقبلة ستكشف عن اسماء كبيرة".

وأردف ان "مستوى تأييد حكومة الكاظمي وفق احدث استطلاع 80 بالمئة قبل ازمة الرواتب"، مشيرا إلى ان "ازمة الرواتب استخدمت ضد الحكومة".

وأكد انه "ليس هم الكاظمي الترشح لمرحلة ثانية بل همه انتخابات مبكرة ويحقق المنهاج الحكومي الذي تحقق منه 70 بالمئة".

ولفت إلى ان "استهداف الحكومة يتم من خلال مجسات الحكومة وهم متخوفون من زيادة ثقة المواطنين بالحكومة".

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