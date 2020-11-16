العبادي والسيد الحكيم يؤكدان أهمية توفير الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات

2020/11/16 | 00:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، مع رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، مجمل التحديات التي يشهدها البلد والانتخابات المبكرة.

وذكر المكتب الاعلامي لائتلاف النصر في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي التقى برئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والتحديات التي يمر بها البلد واهمية ايجاد حلول ناجعة تنهض بالبلد وتضعه على الطريق الصحيح .

واضاف، كما جرى التاكيد على اهمية توفير جميع الظروف المناسبة لاجراء انتخابات مبكرة ونزيهة وشفافة وباشراف من الامم المتحدة لتحقيق تطلعات ابناء شعبنا باعتبارها من المطالب الرئيسة التي طالب بها المتظاهرين .

واشار الى ان اللقاء ناقش الاوضاع والتحديات الاقتصادية والمالية التي يشهدها البلد وضرورة ان تكون الحلول استراتيجية ومخطط لها وتنهض بالواقع المالي .

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