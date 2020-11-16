قفزة في 48 ولاية..

2020/11/16 | 00:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت، الولايات المتحدة، أكثر من 11 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد، وذلك مع القفزة في الحالات مع دخول فصلي الخريف والشتاء

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