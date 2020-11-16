تسجيل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا حول العالم

2020/11/16 | 00:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سجلت منظمة الصحة العالمية أعلى حصيلة يومية لإصابات كوفيد-19 في العالم، السبت، وفق ما أظهر سجل المتابعة الخاص بها عند تحديثه، الأحد.

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