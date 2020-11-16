2020/11/16 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الجبار_نوري الأدباء مهندسوالنفوس البشرية--- مكسيم غوركيعبدالجبارنوريأنبهرتُ وأنا أطالع فصول من كتاب (الغربال الجديد ) للأديب العربي " ميخائيل نعيمه" وهومفكر وواحد من الجيل الذي قاد النهضة الفكرية والثقافية للأدب العربي ، تعرض لمنجزات أدباء الشرق والغرب بنقد ذاتي بجرأة أديب متمكن لهُ أكثر من 34 منجز أدبي ، يقول في مكسيم غوركي أنهُ مؤسس المدرسة الواقعية الأشتراكية وناشط ثوري من خلال رواية الأم والقاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأدباء مهندسو النفوس البشرية----- مكسيم غوركي - عبد الجبار نوري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأدباء مهندسو النفوس البشرية----- مكسيم غوركي - عبد الجبار نوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).