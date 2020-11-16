في المنفى تحرّرت من الجاذبية الثقافية المحلية - حميد زناز

2020/11/16 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حميد_زناز لما غادرت ذات خريف من سنة 1993 نحو فرنسا كانت الجزائر قد بدأت مسيرتها الجهنمية نحو العشرية الحمراء، عشرية الإرهاب الأصولي.



كنت أودّ الاستراحة قليلا ثم العودة لمواصلة الكتابة على أرض الوطن ولكنّ استفحال العنف حال دون ذلك.



وجدت نفسي منفيا في فرنسا والبلد يحترق على الضفة الأخرى.



كانت الضربة شبه قاضية إذ انقطعت تقريبا عن النشر والكتابة في الصحف قرابة عشر سنوات كاملة كما لم أعد إلى الجزائر طيلة 20 سنة ......





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