2020/11/16 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر‭- ‬الزمان‭ ‬ اعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الجزائرية‭ ‬الأحد‭ ‬أنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬تبون‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬‮«‬انهى‭ ‬بروتوكول‭ ‬العلاج‮»‬‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭.‬ونشر‭ ‬التلفزيون‭ ‬الحكومي‭ ‬ووكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الجزائرية‭ ‬بيانا‭ ‬للرئاسة‭ ‬‮«‬تنفيذا‭ ‬لتعليمات‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬السيد‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬تبون،‭ ‬بإطلاع‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‮»‬‭.‬وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (١٨ سنة سجناً للمدان في إفلاس بنك خليفة وسقوط الذراع الاعلامية لبوتفليقه) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (١٨ سنة سجناً للمدان في إفلاس بنك خليفة وسقوط الذراع الاعلامية لبوتفليقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).