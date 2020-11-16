بوليساريو تعلن التعبئة في الجيش الصحراوي لوقف عملية المغرب

2020/11/16 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر—‭ ‬الرباط‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أكد‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬جبهة‭ ‬بوليساريو‭ ‬المطالبة‭ ‬باستقلال‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬المغرب،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬آلاف‭ ‬المتطوعين‮»‬‭ ‬يتم‭ ‬تجنيدهم‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الصحراوية‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬معبر‭ ‬حدودي‭ ‬مع‭ ‬موريتانيا‭.‬وترفض‭ ‬جبهة‭ ‬بوليساريو‭ ‬استخدام‭ ‬نقطة‭ ‬الكركرات‭ ‬للعبور‭ ‬الى‭ ‬المغرب،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يعتبرها‭ ‬الجانب‭ ‬المغربي‭ ‬حيوية‭ ‬للتبادل‭ […]

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