2020/11/16 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن النواب كنتُ منشغلاً بحلاقةِ لحيتي التي أهملتها لوقتٍ طويلٍ، رنَّ هاتفي النقَّال ودغدغَ مسامعي صوت أنثى يقطرُ شهداً، مسحتُ رغوةَ صابونٍ عن وجهي وسألتها بفضولٍ: – من أنتِ يا سيَّدتي؟ – ميَّاسة الغبش، ألا تعرفني؟ على عجلٍ نقَّبتُ في شعابِ ذاكرتي عن اسمها؛ لنْ أجد لهُ أي أثر؛ عادتْ تسألني: – ألا تتابع الفضائيات؟ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلام صريح:المستشارة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلام صريح:المستشارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).