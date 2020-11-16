2020/11/16 | 01:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه دخل إلى الحجر الصحي الذاتي بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون يخضع للحجر مجدداً بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جونسون يخضع للحجر مجدداً بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).