نيجرفان بارزاني يعد أزمة الرواتب عقوبة للكرد والحكومة ترد:لا مساس بموظفي الاقليم

2020/11/16 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬اربيل ‭ -‬الزمان‭ ‬ وصف‭ ‬رئيس‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني،‭ ‬الاحد،‭ ‬في‭ ‬اقوى‭ ‬تصريحات‭ ‬له‭ ‬اقرار‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬لقانون‭ ‬العجز‭ ‬المالي‭ ‬‮«‬الاقتراض‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬التوافق‭ ‬مع‭ ‬الكرد‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬عقوبة‭ ‬ضد‭ ‬سكان‭ ‬الاقليم‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬دمر‭ ‬اتفاقاً‭ ‬لتصدير‭ ‬نفط‭ ‬الاقليم‭ ‬عبر‭ ‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬العراقية‭ ‬‮«‬سومو‮»‬‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬عزمه‭ ‬ارسال‭ ‬وفد‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ […]

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