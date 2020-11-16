عناوين الأزمة في بغداد وأربيل

2020/11/16 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كلام القيادات الكردية المتتابع بفواصل زمنية قصيرة، لايزال خطيراً في كل المقاييس، ولا يوحي بأنّ هناك أدنى مستوى من تفاهمات الشراكة في العراق.والازمة تتكرر بقوة وباتت شديدة التأثير في المشهد السياسي، بعد قانون الاقتراض وعدم تضمينه رواتب موظفي الاقليم، وهو مربط اعتراض الكرد، في حين انَّ بغداد تقول أنّها ملتزمة بتطبيق […]

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