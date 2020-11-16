الإمارات تمنح الاطباء وعلماء الفيروسات إقامة لعشر سنوات

2020/11/16 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي‭ – (‬الزمان‭)‬ قرّرت‭ ‬حكومة‭ ‬الإمارات‭ ‬الأحد‭ ‬منح‭ ‬الأطباء‭ ‬وعلماء‭ ‬الفيروسات‭ ‬المقيمين‭ ‬فيها‭ ‬إقامة‭ ‬لعشر‭ ‬سنوات،‭ ‬بعد‭ ‬سنة‭ ‬برزت‭ ‬فيها‭ ‬جهود‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬احتواء‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬الذي‭ ‬حصد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1‭,‬3‭ ‬مليون‭ ‬وفاة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬ كما‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬نيتها‭ ‬منح‭ ‬‮«‬الإقامة‭ ‬الذهبية‮»‬‭ ‬للخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وعلوم‭ ‬الكومبيوتر‭ ‬والطلاب‭ ‬المتفوقين‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات،‭ […]

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