"ناسا وسبيس أكس تصنعان التاريخ".. "كرو1" تستعد للانطلاق إلى محطة الفضاء

2020/11/16 | 01:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تنطلق، مساء الأحد، من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، مركبة "كرو دراغون" التي تصنعها شركة "سبيس أكس" إلى محطة الفضاء الدولية، والتي كانت مقررة، السبت، وتم تأجيلها إلى اليوم التالي بسبب الأحوال الجوية

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