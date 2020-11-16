2020/11/16 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حجرا ذاتيا عقب مخالطته مصابا بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن متحدث باسم داونينغ ستريت مساء الأحد.وقال المتحدث أن جونسون الذي عانى وضعا صحيا حرجا عقب إصابته بالفيروس قبل أشهر، يشعر بأنه في حال “جيدة” ولا يظهر “أيا من الأعراض” المرتبطة بالمرض، مضيفا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوريس جونسون في الحجر الذاتي مجدداً ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوريس جونسون في الحجر الذاتي مجدداً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).