ترامب: سنرفع قضايا كبيرة تظهر عدم دستورية انتخابات 2020

2020/11/16 | 02:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم رفع قضايا كبيرة "تظهر عدم دستورية الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

وفي تغريدة له على موقع "تويتر"، كتب ترامب: "هناك العديد من القضايا المرفوعة في جميع أنحاء البلاد ليست قضايانا، بل قضايا الأشخاص الذين شهدوا انتهاكات مروعة في الانتخابات".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيتم قريبا رفع قضايانا الكبيرة التي تظهر عدم دستورية انتخابات 2020، وسنقدم الأشياء التي تم القيام بها لتغيير النتيجة".

المصدر: RT

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