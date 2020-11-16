ترامب يلوح بدعاوى قضائية

2020/11/16 | 02:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة عبر حسابه بتويتر، الأحد، إنه سيرفع دعاوى قضائية "كبيرة" للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية بعد إعلان وسائل الإعلام فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

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