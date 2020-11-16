روزنامة الأسبوع سِرُّ المِهْنَة! - كمال الجزولي

2020/11/16 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الإثنينرغم أنني كنت مِمَّن استخدمتهم الحكومة كخبراء في الورشة غير الرَّسميَّة مع الحركة الشَّعبيَّة ـ الحلو، حول «الدِّين والدَّولة»، إلا أنني فوجئت بالخبر الذي نشرته صحيفة (الجَّريدة)، ونقله عنها موقع (سودانايل)، بتاريخ الخامس من نوفمبر الجَّاري، وفحواه أن «فريق الخبراء والمسهِّلين نقل للبرهان، وحميدتي، وحمدوك، نتائج الورشة» ..



الخ.



غير أن الخبر لم يشتمل على واقعة تدمير الفريق أوّل كباشي لكلّ ......





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