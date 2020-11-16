الكاظمي يُجدد التزام الحكومة بإقامة الانتخابات في موعدها

2020/11/16 | 03:33 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

جدّد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التزام الحكومة بإقامة الانتخابات في موعدها المقرر في السادس من حزيران 2021، ووجّه جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات والممارسات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات.

وأكد الكاظمي، خلال استقباله رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا، وجاءت في مقدمة برنامجها الحكومي، إضافة الى كونها مطلباً اساسياً للشعب العراقي ولثورة تشرين، داعيا المواطنين الى تحديث سجلات الناخبين والمشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة.

ودعا أعضاء مفوضية الانتخابات الى تقديم كل الاحتياجات التي تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، حيث ستقر في أقرب جلسة لمجلس الوزراء، مبينا أن سجل الناخبين يعد تحدياً كبيراً، ويجب العمل على مدار الساعة من أجل توفير مستلزمات نجاح الانتخابات.

على صعيد ذي صلة، بحث رئيس الوزراء، لدى استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، السبل الكفيلة بإقامة الانتخابات المبكرة في العراق في حزيران المقبل، وضمان المراقبة الدولية لها، لضمان انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة، تحقق تطلعات الشعب العراقي.

كما جرت، خلال اللقاء، مناقشة ملف النازحين والجهود الحكومية والأممية المبذولة، لحسم هذا الملف بالشكل الذي يضمن عودتهم سريعا، وينهي معاناتهم ويحفظ كرامتهم.



إلى ذلك، بحث الكاظمي مع سفيرة استراليا في العراق، جوان اليزابيث لوندس، لمناسبة قرب انتهاء مهامها في بغداد، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أواصر التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وفي مجال الحرب على عصابات داعش

الإرهابية.

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