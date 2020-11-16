الكعبي يُحذر من تكرار حالات الاعتداء على القوات الأمنيَّة

2020/11/16 | 03:33 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

حذّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أمس الأحد، من التهاون بحق مرتكبي حالات الاعتداء على القوات

الأمنية.

ودعا الكعبي، خلال استقباله مدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي، بحضور النائب سعد الحلفي عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، إلى إنزال أقصى العقوبات بحق الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على مفرزة المرور في أحد تقاطعات محافظة البصرة، محذراً من “أن تكرار حوادث الاعتداء على القوات الأمنية يضعف هيبة الدولة ويجب عدم التهاون والتراخي بحق مرتكبيها».

وشدد الكعبي على “ضرورة احترام رجالات الدولة في كل المؤسسات المدنية أو الأمنية وعلى القيادات الأمنية العليا في كل المحافظات التحرك العاجل لاعتقال كل من تثبت مسؤوليته عن حالات الاعتداء سواء في بغداد أو البصرة أو أي محافظة

عراقية».

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