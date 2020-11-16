«سيمنس» الألمانيَّة: محطات كهربائيَّة وعدادات ذكيَّة

2020/11/16 | 03:33 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

شدّد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي خلال لقائه وفداً من شركة سيمنس الألمانية على ضرورة تركيزها على وضع دراسة فنية خاصة بعملية نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، كونها المشكلة الأساسية لقطاع الكهرباء في العراق، إضافة إلى تجهيز وزارة الكهرباء بالعدادات الذكية، بحسب المواصفات الفنية الحديثة، وتوزيع جهد الشركة بإنشاء المحطات، على وفق التعداد السكاني في مناطق الغربية والجنوبية والشمالية، كي تغطي حاجة العراق الفعلية والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء أن “الغزي بحث مع وفد الشركة خطوات تحسين وتطوير الشبكة الكهربائية، عبر المشاريع التي تنفذها في عدد من المحافظات، وديمومة العقود الموقعة مع الحكومة العراقية، فضلاً عن مراحل الإنجاز الخاصة بإنشاء المحطة الغازية في محافظة واسط، بطاقة إنتاجية تبلغ (1300) ميغا واط، وضرورة إنجازها قبل حلول فصل الصيف المقبل».

بدورهم أكد ممثلو الشركة “جدية سيمنس في العمل وتكثيف الجهد، من أجل تنفيذ العقود المبرمة، بحسب التوقيتات الزمنية المحددة ضمن بنود العقد، وإنهاء ملف الكهرباء في العراق، والمضي بإعداد الدراسة الفنية الخاصة بتحديث وتطوير الشبكة الكهربائية، في ما يخص عملية نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية».

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