زلزال قوي يضرب جزيرة مينداناو الفلبينية

2020/11/16 | 03:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر جزيرة مينداناو الفلبينية، الأحد، وفقا لما أعلنه المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

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