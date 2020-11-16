المتحدث باسم الكاظمي: قتلة هشام الهاشمي هربوا إلى خارج العراق

2020/11/16 | 03:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشف أحمد ملا طلال المتحد باسم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، عن معلومات جديدة حول قضية اغتيال الخبير الأمني والناشط هشام الهاشمي.

وقال ملا طلال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إنّ الفريق المكلف بالتحقيق تمكن من تحديد الدراجتين الناريتين التي استخدمتا في عملية الاغتيال وتحديد مكانهما وضبطهما في منطقة داخل العاصمة بغداد.

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وأضاف ملا طلال، أنّ فريق التحقيق تمكن أيضًا عن تحديد هوية اثنين من منفذي العملية من أصل أربعة أشخاص، مؤكدًا أن "جهة ما قد هربت هؤلاء إلى خارج البلاد بعد يوم واحد من مقتل الهاشمي".

كما أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة، أنّ "الأجهزة الاستخبارية العراقية تلاحق هؤلاء إلى أن تأتي بهم، وهذا عهد من رئيس الحكومة الذي قال إنه سيلاحقهم ويأتي بهم أين ما كانوا".

وأوضح ملا طلال، أنّ "عمليات التحقيق مستمرة ورئيس الوزراء كان رئيس جهاز المخابرات ولديه معلومات دقيقة ضمن عملية ملاحقة هؤلاء وسيأتي بهم".

ولم يدل ملا طلال، بأي معلومات حول الجهة المتهمة بالارتباط بعملية الاغتيال وتهريب الجناة.

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