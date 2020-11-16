2020/11/16 | 04:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد إيران البلد الأكثر تضررا من وباء فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، بأكثر من 41 ألف وفاة وأكثر من 762 ألف إصابة، وقدرات استقبال هشة، كما أكده المسؤولون الإيرانيون أنفسهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقابر بثلاثة طوابق.. إيران تواجه أعتى موجة إصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقابر بثلاثة طوابق.. إيران تواجه أعتى موجة إصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).