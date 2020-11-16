بالفيديو..

2020/11/16 | 05:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت بنجاح، من مركز كيندي للفضاء في ولاية فلوريدا الأميركية، مساء الأحد، مركبة "كرو دراغون" التي تصنعها شركة "سبيس أكس"، حاملة على متنها أربعة رواد فضاء تابعين لوكالة ناسا

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