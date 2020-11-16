2020/11/16 | 05:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازدادت قوة الإعصار "إيوتا" بعد أن أصبح من الفئة الثانية، بعد ظهر الأحد، فيما يواصل تقدمه باتجاه أميركا الوسطى، بحسب المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

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