حطمت الرقم القياسي.. حمامة سباق بلجيكية تباع بسعر 1.9 مليون دولار

2020/11/16 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت دار مزادات على الإنترنت إن حمامة سباق بلجيكية تبلغ من العمر عامين وتدعى نيو كيم سجلت رقما قياسيا عالميا باعتبارها الأغلى في العالم عندما بيعت‭‭ ‬‬يوم أمس الأحد في مزاد مقابل 1.6 مليون يورو أي ما يعادل نحو 1.9 مليون دولار.

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