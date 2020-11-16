وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن عمر ناهز الـ79 عاماً

2020/11/16 | 07:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن التليفزيون الرسمي السوري، عن وفاة وزير الخارجية وليد المعلم عن عمرناهز 79 عاما.

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