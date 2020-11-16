مفوضية حقوق الانسان: المدارس الاهلية لم تلتزم بقرارات خلية الازمة

2020/11/16 | 08:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، ان العديد من المدارس الاهلية لم تلتزم بقرارات خلية الازمة وبدأت الدراسة فيها قبل ثلاثةاشهر دون اخذ احتياطات صحية.

وقال الغراوي في بيان ان “العديد من المدارس الاهلية عرضت حياة الطلاب الى خطر محدق لعدم التزامها بقرارات خلية الازمة الصحيةواتخاذ اجراءات التعقيم والتعفير والتباعد في المدارس“.





واضاف الغراوي ان “العام الدراسي لم يبدأ للأن فمن هي الجهة التي اعطت الموافقات للمدارس الاهلية ببدء العام الدراسي الحالي قبلثلاثة اشهر وهل هذه المدارس لديها قوانين خاصة بحيث لاتلتزم بقرارات وزارة التربية مهددة حياة الطلاب فقط لاخذ الاقساط منهم“.

وبين اننا “نطالب وزارة التربية والمحافظين باتخاذ كافة الاجراءات بحق المدارس المخالفة اضافة الى الزامها بتطبيق الدراسة لمدة يوم واحدفي المدارس وباقي الايام عن طريق المنصات الالكترونية حسب القرارات الاخيرة لوزارة التربية مع اتخاذ كافة الاجراءات لحماية الطلبة منتفشي وباء كورونا” .





وتابع الغراوي ان “المفوضية ستقوم باحالة شكوى رسمية ضد هذه المدارس الاهلية الى محكمة حقوق الانسان لعدم التزامها بقرارات خليةالازمة ووزارة التربية وتعريض حياة الطلاب للخطر وتغليب مصالحها الشخصية على المصالح العامة“.

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