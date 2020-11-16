خبير امني يحذر من تحرك الارهابيين في حزام العاصمة الجنوبي الغربي ومحيط مطار بغداد

2020/11/16 | 08:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر الخبير الامني علي الوائلي، من نشاط المجاميع الارهابية في المناطق الريفية التي تمثل حزام العاصمة من الجهة الجنوبية الغربية وخاصة في محيط مطار بغداد، لافتا الى ان الاراضي الزراعية في تلك المنطقة تمثل حواضن وملاذ للمجاميع الارهابية.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “حزام بغداد الجنوبي الغربي شهد عمليات ارهابية في الاونة الاخيرة، […]

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