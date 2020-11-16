البياتي: المكاسب السياسية والتحضير للانتخابات وراء تجاهل ملف السيادة

2020/11/16 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصرأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان تحركات السياسيين وبدأ الترويج للحصول على مقاعدهم في البرلمان وراء تجاهل ملف السيادة العراقية، لافتا الى ان اختلاق المشاكل المالية والازمة الراهنة قد يكون مخططا لتسويف اخراج القوات الاجنبية من البلاد.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “زيارة رئيس الوزراء الى واشنطن قد تخفي خلفها مخططا لاختلاق المشاكل من اجل اكمال الدورة الحالية من دون اخراج القوات الاجنبية من العراق”.واضاف ان “ملف السيادة ورغم انه حظي باهتمام بالغ في الفترة الماضية، لكن هناك تجاهل ونسيان لهذا الامر بسبب انشغال السياسيين بمكاسبهم وسعيهم للحصول على المقاعد في البرلمان مرة اخرى عند اجراء الانتخابات”.وبين ان “تجاهل الحكومة وهرولة السياسيين خلف مكاسبهم، سيجعل الشارع العراقي ينفجر غضبا وقد يعمل على اخراج القوات الاميركية واجتثاث الحكومة ايضا بالقوة بعد انتهاكها لابسط حقوقه في تحقيق السيادة الكاملة”.



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