الأرجنتيني ماسكيرانو يعتزل كرة القدم بشكل مفاجئ

2020/11/16 | 08:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} أعلن خافيير ماسكيرانو، أكثر لاعبي الأرجنتين خوضا لمباريات كرة القدم الدولية، اعتزاله اللعب بشكل مفاجئ وعمره 36 عاما.

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