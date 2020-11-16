وزير النفط: استثمار الغاز والبتروكيماويات سيوفر آلاف الوظائف

2020/11/16 | 08:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، أنَّ المشاريع التي ستبدأ الوزارة بتنفيذها، خاصة مشاريع استثمار الغاز والبتروكيماويات ستوفر الآلاف من الوظائف، مبيناً أنها ستكون مشاريع واعدة وعملاقة ستوفر إيرادات مالية كبيرة للبلد

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