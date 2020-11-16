العبادي والحكيم يشددان على أهمية توفير جميع الظروف المناسبة لاجراء انتخابات مبكرة ونزيهة

2020/11/16 | 08:58 - المصدر: NRT عربية

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الحكيم/ العبادي

فوتو: أرشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شدد كل من ائتلاف النصر وتيار الحكمة الوطني، على أهمية توفير جميع الظروف المناسبة لاجراء انتخابات مبكرة ونزيهة وشفافة باشراف من الامم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، مساء أمس الأحد، 15 تشرين الثاني 2020، حيث ذكر المكتب الإعلامي للائتلاف، في بيان، أن الجانبان بحثا مجمل التحديات التي يشهدها البلد والانتخابات المبكرة.

واضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والتحديات التي يمر بها البلد وأهمية ايجاد حلول ناجعة تنهض بالبلد وتضعه على الطريق الصحيح".

واوضح انه "جرى التأكيد على أهمية توفير جميع الظروف المناسبة لاجراء انتخابات مبكرة ونزيهة وشفافة وباشراف من الامم المتحدة لتحقيق تطلعات ابناء شعبنا باعتبارها من المطالب الرئيسة التي طالب بها المتظاهرون".

واشار الى ان "اللقاء ناقش الاوضاع والتحديات الاقتصادية والمالية التي يشهدها البلد وضرورة ان تكون الحلول استراتيجية ومخطط لها وتنهض بالواقع المالي".

ر.إ

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